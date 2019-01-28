2019-01-28T10:16:14+03:00
Общество

В Калининграде выбрали лучших студентов

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининграде состоялось награждение победителей областной премии «Студент года – 2019». Участниками конкура стали студенты и курсанты в возрасте от 18 до 25 лет. На заочный этап конкурса было подано более 70 заявок, до очного этапа были допущены 30 молодых людей.

По итогам очного этапа места распределились следующим образом: в номинации «Общественник года» первое место разделили Екатерина Бакеева (БФУ) и Виктор Голубенко (КГТУ), «Молодой ученый» – Екатерина Лозицкая (КГТУ), «Журналист года» – Анна Волкова (БФУ), «Спортсмен года» – Мария Шинко (филиал ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия), «Творческая личность года» – Илия Зиневич (БФУ) и Полина Соловьева (РАНХиГС).

Гран-при региональной премии «Студент года» удостоена Алёна Шитова из КГТУ

- У меня были достойные соперники, они реализовали региональные и федеральные проекты. Спасибо жюри за оценку, это отличная мотивация развиваться дальше, – сказала обладательницам Гран-при Алена Шитова.

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