В Полесске в колледже открылся специализированный центр компетенций WorldSkills

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-28T10:24:12+03:00

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В колледже строительства и профессиональных технологий в Полесске открылся специализированный центр компетенций WorldSkills.

Как сообащет пресс-служба регионального правительства, это первый в регионе специализированный центр компетенций (СЦК), который прошел аккредитацию Союзом «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и получил соответствующий аттестат.

В центре будут проводиться отборочные этапы чемпионатов WorldSkills и «Абилимпикс», подготовка участников для национальных состязаний, профессиональные пробы для учащихся 8-9 классов, а также демонстрационный экзамен для выпускников колледжей по специальности «Ландшафтный дизайн». Кроме того, на базе центра планируется подготовка сотрудников предприятий по программам дополнительного профессионального образования.

Как сообщила министр образованияСветлана Трусенева, в этом году подобные центры по «Геодезии» появятся в Озерском техникуме природоообустройства, по «Ремонту и обслуживанию автомобилей» – в колледже мехатроники и пищевой индустрии, по «Ветеринарии» – в Гусевском агропромышленном колледже, а по «Дошкольному образованию» – на базе педколледжа в Черняховске.

Кроме того, в планах на следующий год – открытие центра по IT-компетенциям в колледже строительства и информационных технологий и по профессии «Сварщик» на базе Прибалтийского судостроительного техникума.