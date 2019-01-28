В Светлом в огромной луже застрял пассажирский автобус
В результате инцидента автобус получил серьезные технические повреждения.
Фото: Сергей КорниенкоФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Светлом в огромной луже застрял пассажирский автобус. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Инцидент произошел в понедельник утром. По предварительной информации, на участке проезжей части произошло разрушение асфальта, при этом, яма была скрыта под водой.
В результате инцидента автобус получил серьезные технические повреждения.