СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-28T10:49:29+03:00

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В Светлом в огромной луже застрял пассажирский автобус. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Инцидент произошел в понедельник утром. По предварительной информации, на участке проезжей части произошло разрушение асфальта, при этом, яма была скрыта под водой.

В результате инцидента автобус получил серьезные технические повреждения.