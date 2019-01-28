В Балтийске подняли Военно-морской флаг на новейшем тральщике «Иван Антонов»

СЕГОДНЯ 11:01 2019-01-28T11:01:15+03:00

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В субботу, 26 января в Балтийске состоялся торжественный ритуал первого подъема Военно-морского флага РФ на новейшем корабле противоминной обороны «Иван Антонов» проекта 12700. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Корабль был построен на судостроительном заводе «Средне-Невский судостроительный завод» в Петербурге и включен в состав Черноморского флота.

Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. Его водоизмещение составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. В проекте корабля реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.