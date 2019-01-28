На польской границе задержали калининградца с контрабандными лекарствами
.Фото: Польский культурный центр
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На польской границе задержали калининградца, который пытался провезти крупную партию лекарств. Об этом пишет «Польский культурный центр в Калининграде,
Инцидент произошел на погранпереходе в Голдапе. При досмотре автомобиля «Хендай» таможенники обнаружили 891 упаковку лекарств. Среди медикаментов были кетанол, доксициклин, бисептол, анальгетики и другие лекарства.
Лекарства были изъяты, водителя оштрафовали на 2 тысячи злотых.
По данным «Польского культурного центра», это уже вторая попытка контрабанды лекарств с начала года.