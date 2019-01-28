На польской границе задержали калининградца с контрабандными лекарствами

СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-28T11:09:39+03:00

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На польской границе задержали калининградца, который пытался провезти крупную партию лекарств. Об этом пишет «Польский культурный центр в Калининграде,

Инцидент произошел на погранпереходе в Голдапе. При досмотре автомобиля «Хендай» таможенники обнаружили 891 упаковку лекарств. Среди медикаментов были кетанол, доксициклин, бисептол, анальгетики и другие лекарства.

Лекарства были изъяты, водителя оштрафовали на 2 тысячи злотых.

По данным «Польского культурного центра», это уже вторая попытка контрабанды лекарств с начала года.