В Калининграде на пяти улицах в Центральном районе отключили электричество

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-28T12:09:53+03:00

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В понедельник, 28 декабря, в течение дня не будет электричества на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов из-за проведения работ в системе энергоснабжения будет отключено электричество на ул. Каштановая аллея 131-135 (и модуль ГВС), 134, 135а-в, 137-139, 141-143 (школа-интернат), на ул. Осипенко 6, ул. Ростовской 32, 41-43, ул. Чкалова 116 и в пер. Коммунальном 1.