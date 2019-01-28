На пл. Калинина в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок

СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-28T12:36:33+03:00

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В Калининграде три человека пострадали в ДТП в воскресенье, 27 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на площади Калинина. Водитель «Фольксвагена» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в «Митсубиси».

В результате ДТП травмы получили водитель «Фольксвагена» и двое пассажиров: 66-летняя женщина, 8-летний ребенок получили травмы.