На пл. Калинина в ДТП пострадали двое взрослых и ребенок
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде три человека пострадали в ДТП в воскресенье, 27 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на площади Калинина. Водитель «Фольксвагена» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в «Митсубиси».
В результате ДТП травмы получили водитель «Фольксвагена» и двое пассажиров: 66-летняя женщина, 8-летний ребенок получили травмы.