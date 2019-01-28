В Калининград не пустили более 300 тысяч яиц из Белоруссии

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-28T12:42:15+03:00

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Россельхознадзор приостановил выпуск крупной партии яиц, поступивших в регион из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушение ветеринарных требований выявили в ходе досмотра на погранпереходе в Чернышевском. В частности, при проведении документарного контроля выявлено отсутствие идентификационного номера предприятия-производителя в ветеринарном свидетельстве и на маркировочных этикетках.

В результате приняли решение приостановить выпуск груза в количестве 306300 штук.