Калининградская команда победила на чемпионате Северо-Запада по армрестлингу

СЕГОДНЯ 12:44 2019-01-28T12:49:08+03:00

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В Гурьевске впервые прошел чемпионат Северо-Западного федерального округа по армрестлингу. В борьбе на правую и левую руки соревновались больше 60 спортсменов из Псковской, Мурманской, Архангельской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга.

Но именно калининградские рукоборцы показали отличные результаты.

- Наши лидеры подтвердили свой высоких класс, а ведь в их числе призёры чемпионатов мира и Европы, - сказал заслуженный тренер России и наставник сборной Калининградской области Сергей Попов.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, победителями по сумме выступлений на обеих руках, стали: Олег Бакимов, Алексей Анохов, Игорь Дъяков, Николай Питиримов, Александр Друщиц, Руслан Мальцев, Арина Попова и Яна Барановская.

У гостей лучшими оказались Максим Марков из Архангельска и Эрзиман Алисултанов из Пскова. Кроме того, третьим из 11 соперников массой до 75 кг смог стать Алексей Павлов из Санкт-Петербурга.

Отметим, в истории регионального спорта это третий турнир окружного масштаба и второй подряд — в прошлом году аналогичный чемпионат проводился в актовом зале главного корпуса БФУ.

Национальный чемпионат в конце марта пройдет в Екатеринбурге, а чемпионаты Европы и мира в этом году примут Греция и Польша.