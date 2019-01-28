21-летнего калининградца будут судить за хранение 96 гр. гашиша

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-28T12:54:03+03:00

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Прокурор Центрального района утвердил обвинительное заключение по делу 21-летнего калининградца, который хранил крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Летом прошлого года мужчина купил 96,15 гр гашиша и хранил наркотики у себя в квартире. Гашиш изъяли в ходе обыска, который провели оперативники УМВД.

Уголовное дело направлено в суд Центрального района для рассмотрения по существу.