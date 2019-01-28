В калининградском приюте, где спасают лебедей, заканчивается корм

СЕГОДНЯ 13:15 2019-01-28T13:18:31+03:00

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В приюте для диких животных «Клюкренное», который взял себе сразу нескольких лебедей, спасенных из замерзшей реки, не хватает корма. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсетях.

- В приюте на сегодняшний день 32 лебедя и 8 уток. Только сегодня наша дружная семья пополнилась пятью лебедями. Корма уходят со свистом. Привозят практически всех лебедей с дистрофией, дефицит веса от 30% до 50%. Мы их протравливаем от паразитов, а потом на них нападает жор. Мешок корма уходит за 3-4 дня. Помогите нам дотянуть до весны, - говорят волонтеры. - Сами мы уже ни на что не способны. Устали очень.

По их подсчетам необходимо порядка 150-200 кг кормов. В приоритете комбикорм для уток и гусей, геркулес, ячка, пшеничка, перловка.

- Прогноз на февраль неутешительный, температура будет крутиться около нуля, лед сойдет поздно, и наши красавцы никуда не полетят, будут жить около ведер с едой, - говорят в приюте.

В приюте есть несколько мешков пшеницы, но их берегут на весну. Когда морозы отступят, нужно будет проращивать зерна и кормить птиц.

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