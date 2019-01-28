2019-01-28T13:26:04+03:00
Общество

В Балтийске установят прозрачные автобусные остановки - как в Москве и Санкт-Петербурге

Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Facebook
Изменить размер текста:

Жителям Балтийска предлагают обсудить эскизы новых остановочных павильнов.

Как сообщили в администрации Балтийского городского округа, павильоны сделаны из металла, ударопрочного стекла и солнцезащитной крыши.

- Конструкции длиной в 4 м, шириной в 1,7 м и высотой почти 3 м установят в местах остановок городского транспорта, где сейчас отсутствуют остановочные павильоны, - отметили в администрации, добавив, что "подобные проекты хорошо зарекомендовали себя в Москве и Санкт-Петербурге".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Зеленоградском «Лексус» съехал в кювет и перевернулся: трое госпитализированы
Стало известно, как на самом деле в Калининграде относятся к сексменьшинствам
Калининградская «Балтика» проиграла второй товарищеский матч на сборах в Турции
В Калининграде бизнесмен получил кредит в 3 млн по фальшивым документам
УМВД: Провал в Светлом обнаружили ночью, но власти не приняли меры
В Калининградской области по программе капремонта приведут в порядок 620 домов
Калининградец избил табуретом жену, которая плохо убралась в квартире
С начала года в области оштрафовали 139 водителей, которые не остановились перед «зеброй»
Из Светлогорска в Калининград запускают дополнительную утреннюю «Ласточку»
Калининградскому судебному приставу грозит четыре года «зоны»
За три дня в Калининградской области задержали 22 пьяных водителя
В Багратионовске задержали автоугонщика, который прятался в гаражном обществе
Страховщики потребовали свыше 200 тысяч рублей с водителя, протаранившего стену магазина в Пионерском
Телеведущий Михаил Кожухов снял серию видеороликов о парусниках «Крузенштерн» и «Седов»
На ул. А. Невского при наезде пострадала 78-летняя женщина
В калининградском приюте, где спасают лебедей, заканчивается корм
21-летнего калининградца будут судить за хранение 96 гр. гашиша