В Балтийске установят прозрачные автобусные остановки - как в Москве и Санкт-Петербурге
.Фото: Facebook
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Жителям Балтийска предлагают обсудить эскизы новых остановочных павильнов.
Как сообщили в администрации Балтийского городского округа, павильоны сделаны из металла, ударопрочного стекла и солнцезащитной крыши.
- Конструкции длиной в 4 м, шириной в 1,7 м и высотой почти 3 м установят в местах остановок городского транспорта, где сейчас отсутствуют остановочные павильоны, - отметили в администрации, добавив, что "подобные проекты хорошо зарекомендовали себя в Москве и Санкт-Петербурге".