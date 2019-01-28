В Балтийске установят прозрачные автобусные остановки - как в Москве и Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-28T13:26:04+03:00

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Жителям Балтийска предлагают обсудить эскизы новых остановочных павильнов.

Как сообщили в администрации Балтийского городского округа, павильоны сделаны из металла, ударопрочного стекла и солнцезащитной крыши.

- Конструкции длиной в 4 м, шириной в 1,7 м и высотой почти 3 м установят в местах остановок городского транспорта, где сейчас отсутствуют остановочные павильоны, - отметили в администрации, добавив, что "подобные проекты хорошо зарекомендовали себя в Москве и Санкт-Петербурге".