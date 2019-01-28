2019-01-28T13:35:58+03:00
Происшествия

На ул. А. Невского при наезде пострадала 78-летняя женщина

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В полиции сообщили подробности наезда на пешехода в понедельник утром.

Как сообщает пресс-служба УМВД, авария произошла около дома №70. 78-летняя женщина переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Почему 42-летняя водитель "Форда" не остановилась, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

В результате ДТП пожилая получила травмы и была госпитализирована. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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