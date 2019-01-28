Телеведущий Михаил Кожухов снял серию видеороликов о парусниках «Крузенштерн» и «Седов»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-28T13:49:32+03:00

В пилотном выпуске создатели рассказали о том, кто, как и зачем строил барки

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Известный телеведущий и путешественник Михаил Кожухов снял серию фильмов о калининградских парусниках «Крузенштерн» и «Седов».

Как сообщает пресс-служба БГА РФ со ссылкой на Клуб путешествий Михаила Кожухова, цикл виделекций состоит из пяти серий, каждая продолжительностью не более 10 минут.

Все видео будуи доступны на Youtube-канале и в соцсетях Клуба путешествий Михаила Кожухова.

В пилотном выпуске создатели рассказали, в частности, о том, кто, как и зачем строил суда. Это фильм о Европе начала прошлого века и строительстве больших грузовых парусников, в частности – «Падуи» и «Магдалены Винен», которые после передачи Советскому Союзу получили имена «Крузенштерн» и «Седов».

- У современного человека две главные проблемы: отсутствие времени и обилие ненужной информации. Надеюсь, наш новый проект окажется в разделе информации полезной или хотя бы интересной - это серия коротких видео, в которых человеческим языком рассказывается о странах, их быте, истории, культуре и традициях, - говорит Михаил Кожухов.

Премьера второй серии состоится 30 января и будет посвящена первым капитанам парусников.

Проект реализован Клубом путешествий Кожухова при поддержке академии.