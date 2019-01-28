2019-01-28T14:02:16+03:00
Общество

Страховщики потребовали свыше 200 тысяч рублей с водителя, протаранившего стену магазина в Пионерском

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области страховая компания потребовала 200 тысяч рублей с водителя, протаранившего стену магазина. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского районного суда.

Инцидент произошел летом прошлого года в Пионерском. Женщина-водитель не справилась с управлением и врезалась в стену магазина. В результате дорожного происшествия в стене образовалось сквозное отверстие, также было повреждено имущество.

Страховая компания возместила магазину ущерб в размере 234 тысяч рублей, а затем потребовала возмещения причиненного ущерба в порядке суброгации, однако водитель не стала ничего компенсировать.

В результате страховая компания обратилась в суд с просьбой с водителя в счет возмещения причиненного ущерба 234 039 рублей, а также расходы по оплате госпошлины в размере 5 540 рублей 39 копеек.

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