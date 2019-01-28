В Багратионовске задержали автоугонщика, который прятался в гаражном обществе
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В городе Багратионовск с улицы Утина был угнан автомобиль «Хонда». Организовав работу по «горячим следам», сотрудники Росгвардии обнаружили злоумышленника.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, мужчина скрывался от погони ДПС в гаражном обществе.
Обследовав территорию, один из подозреваемых был обнаружен и задержан. Злоумышленника передали сотрудникам полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.