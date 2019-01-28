За три дня в Калининградской области задержали 22 пьяных водителя
.Фото: Александр Подгорчук
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С пятницы по воскресенье в Калининградской области проходило профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». За три дня инспекторы ГИБДД задержали 22 пьяных водителя, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Двое из задержанных попались пьяными за рулем, уже буду лишенными прав.
Теперь им светит уголовная ответственность и серьезное наказание: лишение свободы на срок до двух лет, лишение прав до трех лет и штраф до 300 тысяч рублей.