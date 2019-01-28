Калининградскому судебному приставу грозит четыре года «зоны»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-28T14:15:10+03:00

Изменить размер текста: A A

До четырех лет за решеткой может провести судебный пристав-

исполнитель отдела судебных приставов Центрального района Калининграда. А ведь все, что требовалось от 28-летней женщины – это отработать свою часть в рамках расследования уголовного дела (со щедрой руки УФСБ) – точнее даже, исполнительного производства - о взыскании с должника в пользу одной из коммерческих фирм 346 с лишним тысяч рублей.

Однако наша пристав предпочла воспользоваться подложными документами, которые ей всучило некое лицо, даже не являющееся стороной по исполнительному производству. И незаконно вынесла постановление об окончании исполнительного производства. Хотя в реальности должник даже не подумал расплачиваться по долгам.

Р – разум.