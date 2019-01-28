Из Светлогорска в Калининград запускают дополнительную утреннюю «Ласточку»
По рабочим дням с 4 февраля назначат дополнительный скоростной поезд «Ласточка» из Светлогорска в Калининград, получивший название «Деловой экспресс». Как сообщает пресс-служба КЖД, экспресс будет идти с минимальным количеством остановок.
Отправление поезда из Светлогорска-2 в 8:00 с остановками на станциях Светлогорск-1 и Пионерский курорт, время прибытия на Северный вокзал – 8:38.
Стоимость билета от Светлогорска до Калининграда составит 89 рублей. Отмечаетсмя, что это тариф, определенный Службой по госрегулированию цен и тарифов Калининградской области.
Спрос на новую услугу будет изучен в течение месяца тестовых поездок.