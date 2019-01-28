С начала года в области оштрафовали 139 водителей, которые не остановились перед «зеброй»

СЕГОДНЯ 14:26 2019-01-28T14:28:05+03:00

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С начала года в Калининградской области 139 водителей привлекли к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

- Госавтоинспекция призывает водителей сбавлять скорость перед пешеходным переходом, быть внимательными, и учитывать возраст пешеходов и предоставлять им преимущество в движении, - отметили в полиции.

Напомним, за это нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.