Калининградец избил табуретом жену, которая плохо убралась в квартире
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Ночью в полицию позвонила жительница улицы Суворова и рассказала, что ее избивает муж и угрожает убийством.
На место выехали участковые, которые остановили драку и доставили мужчину в отдел. Заодно правоохранители изъяли табурет и ложку для обуви, которым муж угрожал убить жену.
- Как выяснили полицейские, калининградцу, поздно ночью вернувшемуся домой, не понравилось, что женщина якобы плохо убралась в квартире, после чего между ними произошел скандал, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Угроза убийством».