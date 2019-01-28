В Калининградской области по программе капремонта приведут в порядок 620 домов

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-28T15:18:51+03:00

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В конце января в Калининградской области начнется реализация программы капремонта на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стартовой площадкой ремонта станет многоквартирный дом на улице Волховской, 8-10 в Калининграде

Всего в 2019 году по региональной программе капремонта в регионе планируется привести в порядок более 620 домов, в которых проживают порядка 31 тысячи человек. Основные виды работ, которые предстоит выполнить - это ремонт и утепление фасадов, капремонт крыш, электрики и инженерных систем.