2019-01-28T15:44:18+03:00
Происшествия

УМВД: Провал в Светлом обнаружили ночью, но власти не приняли меры

В полиции сообщили подробности инцидента с провалом автобуса в огромную яму
Виктор Сергеев
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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В Светлом проводится проверка по факту провала дорожного полотна, в который попал пассажирский автобус. Об этом сообащет перс-служба регионального управления МВД.

Напомним, утром на улице Судостроительной пассажирский автобус провалился в яму, образовавшуюся на дорожном покрытии проезжей части.

- Ночью инспектор ДПС, находясь на маршруте патрулирования, обнаружил на данном участке дороги скопление воды, о чем сообщил дежурному единой диспетчерской службы. Администрация Светлого оперативных мер не приняла, работы по устранению провала начались около 8 часов утра, - отметили в пресс-службе УМВД.

В результате инцидента в автобусе пассажиров не было.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» в отношении администрации Светлого. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

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