В Калининграде бизнесмен получил кредит в 3 млн по фальшивым документам

СЕГОДНЯ 15:59 2019-01-28T16:00:33+03:00

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В Калининграде будут судить бизнесмена за незаконное получение кредита. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

По версии следствия, в октябре 2014 года генеральный директор одной из компаний решил взять в банке кредит. Мужчина подделал бухгалтерские документы, улучшив, тем самым, финансовое состояние компании и отправился в банк, где ему дали 3 млн рублей. Разумеется, деньги он так и не вернул.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение кредита».