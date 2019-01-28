2019-01-28T16:00:33+03:00
Общество

В Калининграде бизнесмен получил кредит в 3 млн по фальшивым документам

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде будут судить бизнесмена за незаконное получение кредита. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

По версии следствия, в октябре 2014 года генеральный директор одной из компаний решил взять в банке кредит. Мужчина подделал бухгалтерские документы, улучшив, тем самым, финансовое состояние компании и отправился в банк, где ему дали 3 млн рублей. Разумеется, деньги он так и не вернул.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение кредита».

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