2019-01-28T16:15:01+03:00
Общество

Стало известно, как на самом деле в Калининграде относятся к сексменьшинствам

Опубликованы результаты всероссийского рейтинга
Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Маркетинговое агентство Zoom Market в январе 2019 года провело социологическое исследование в российских городах, чтобы выявить уровень толерантности к сексуальным меньшинствам.

В частности, респондентам задавалось два вопроса: как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? Второй вопрос: есть ли среди ваших знакомых представители сексуальных меньшинств?

Выяснилось, что самым толерантным городом в России является Санкт-Петербург. На втором месте - Новосибирск, на третьем - Москва. В пятерке также Краснодар и Воронеж. Калининград расположился на шестой строчке турнирной таблицы.

Добавим, что опрос проводился в 20 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 2400 респондентов.

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