Стало известно, как на самом деле в Калининграде относятся к сексменьшинствам
Маркетинговое агентство Zoom Market в январе 2019 года провело социологическое исследование в российских городах, чтобы выявить уровень толерантности к сексуальным меньшинствам.
В частности, респондентам задавалось два вопроса: как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? Второй вопрос: есть ли среди ваших знакомых представители сексуальных меньшинств?
Выяснилось, что самым толерантным городом в России является Санкт-Петербург. На втором месте - Новосибирск, на третьем - Москва. В пятерке также Краснодар и Воронеж. Калининград расположился на шестой строчке турнирной таблицы.
Добавим, что опрос проводился в 20 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 2400 респондентов.