Под Зеленоградском «Лексус» съехал в кювет и перевернулся: трое госпитализированы

СЕГОДНЯ 16:17 2019-01-28T16:18:34+03:00

ДТП произошло в районе 12 часов на 6-м километре автодороги Холмогоровка-Коврово

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В Зеленоградском районе в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в районе 12 часов на 6-м километре автодороги Холмогоровка-Коврово. По предварительным данным, 62-летний водитель «Лексуса» не справился с управлением на сколькой дороге, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии водитель и двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

На месте работает оперативная группа ГИБДД и полиции, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.