Под Зеленоградском «Лексус» съехал в кювет и перевернулся: трое госпитализированы
ДТП произошло в районе 12 часов на 6-м километре автодороги Холмогоровка-Коврово
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Зеленоградском районе в результате ДТП пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в районе 12 часов на 6-м километре автодороги Холмогоровка-Коврово. По предварительным данным, 62-летний водитель «Лексуса» не справился с управлением на сколькой дороге, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии водитель и двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.
На месте работает оперативная группа ГИБДД и полиции, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.