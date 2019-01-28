2019-01-28T17:56:18+03:00
Общество

Калининградка отсудила у соседа 144 тысяч рублей за затопление квартиры

Виктор Сергеев
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Жительница Советска отсудила компенсацию материального ущерба за затопление квартиры. Об этом сообащет пресс-служба городского суда.

Квартиру женщины затопил сосед, проживающий на верхнем этаже. В результате затопления в квартире появилась плесень, местами осыпалась штукатурка, также вздулись обои и начались проблемы с освещением.

Суд установил, что причиной залива квартиры стал прорыв трубы на кухне ответчика из-за ненадлежащего ухода за коммуникациями. И взыскал с него материальный ущерб в размере 132 400 рублей, расходы на составление отчета об определении стоимости ремонтно-восстановительных работ – 5 000 рублей, расходы на оплату услуг адвоката – 7 000 рублей, всего 144 400 рублей.

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