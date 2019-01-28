В Калининграде выбирают Медиагероя года

СЕГОДНЯ 17:55 2019-01-28T17:55:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде учредили новую региональную премию - «Медиагерой года». Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала член Общественной палаты, представитель оргкомитета и координатор проекта Елена Волова.

- Это премия профессионального и общественного признания. Идея зародилась в недрах редакций медиагруппы «Западная пресса», но поддерживает ее Союз журналистов и Общественная палата. Каждая редакция выберет своего медиагероя. Причем это должны быть простые люди, не политики, которые совершили нечто вдохновляющее. Как пенсионер, который замостил сам дорогу; человек, который построил синагогу за все средства; мама, усыновившая четверых детей, - говорит Волова.

На одном из этапов на сайте премии можно будет проголосовать за народного медиагероя. Победителям вручат диплом, статуэтку и подарок, а сама церемония состоится 27 февраля. В оргкомитете надеются, что премия «Медиагерой» станет ежегодной.