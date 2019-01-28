Под Мамоново замерзает стая лебедей, три птицы уже умерли

СЕГОДНЯ 18:20 2019-01-28T18:23:35+03:00

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Целая стая лебедей замерзает на озере в районе поселка Пятдорожное – десятки птичьих жизней в опасности. Тревогу волонтеры забили в социальных сетях, в группе "Приют-передержка "Клюквенное". А известно об этом стало от рыбаков, которые ездят на местное озеро за щукой (последнее время, правда, безрезультатно, клева нет). Они и сообщили, что «бедняги погибают там, еле ходят». И уже есть погибшие птицы.

«Лебедей там жаль. Рядом три тушки, замерзли. И эти, скорее всего, погибнут», - пишет один из рыболовов и тут же наталкивается на гневный ответ. Мужиков обвиняют в равнодушии.

«Они же все там на машинах скорее всего! И сидят, рассуждают, где рыбу искать, а лебеди на глазах замерзают», - пишут комментаторы.

Волонтеры из приюта-передержки «Клюквенное» обращаются к желающим помочь лебедям из Пятидорожного. Просят спасти лебедей ну или хотя бы накормить их.

- Несчастные птицы обессилены, они подползают к людям в поисках пищи, - сказали нам. Приют готов оказать помощь всем лебедям, кого сможете поймать!