Задержаны калининградцы, которые грозились убить жену своего друга и его детей
Обстоятельства произошедшего выясняются
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде двое мужчин разбили окна в доме по улице Клубничной. Так они пытались запугать жительницу дома и ее маленьких детей. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, злоумышленники угрожали женщине и несовершеннолетним убийством, высказали свои намерения уничтожить имущество семьи.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчин, которые оказались знакомыми ее мужа. Только вот о мотивах злоумышленников ничего не было известно.
Обстоятельства произошедшего выясняются.