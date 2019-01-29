2019-01-29T10:16:10+03:00
Происшествия

Задержаны калининградцы, которые грозились убить жену своего друга и его детей

Обстоятельства произошедшего выясняются
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде двое мужчин разбили окна в доме по улице Клубничной. Так они пытались запугать жительницу дома и ее маленьких детей. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, злоумышленники угрожали женщине и несовершеннолетним убийством, высказали свои намерения уничтожить имущество семьи.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчин, которые оказались знакомыми ее мужа. Только вот о мотивах злоумышленников ничего не было известно.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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