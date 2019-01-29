2019-01-29T10:17:02+03:00
Общество

Полицейские изъяли у двух калининградцев более килограмма марихуаны

Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Зеленоградском районе задержали двух местных жителей за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-службе УМВД.

В ходе проведения обысков по местам жительства подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли свыше 1 килограмма марихуаны.

По фактам незаконного хранения наркотиков следственным отделом ОМВД России возбуждены уголовные дела, сейчас В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов уголовных дел меры пресечения. Расследование продолжается

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Калининградская бизнесвумен получила срок за торговлю «левым» алкоголем и табаком
Калининградка «привезла» из Вьетнама лихорадку Денге
Калининградец получил страховку за ДТП, в которое не попадал
В Музей Мирового океана Водолеев и Рыб пустят бесплатно
Калининградская область вошла в топ-20 популярных у туристов регионов
Студентка из Калининграда стала победительницей Всероссийской универсиады по русскому языку
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды
В Калининграде задержали жителя Астрахани за дачу взятки полицейскому
Весной начнется капитальный ремонт ул. Киевской в Калининграде
В Немане сгорел автомобиль «Ауди»
Задержаны калининградцы, которые грозились убить жену своего друга и его детей
Под Мамоново замерзает стая лебедей, три птицы уже умерли