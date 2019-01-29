Полицейские изъяли у двух калининградцев более килограмма марихуаны

СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-29T10:17:02+03:00

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В Зеленоградском районе задержали двух местных жителей за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-службе УМВД.

В ходе проведения обысков по местам жительства подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли свыше 1 килограмма марихуаны.

По фактам незаконного хранения наркотиков следственным отделом ОМВД России возбуждены уголовные дела, сейчас В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов уголовных дел меры пресечения. Расследование продолжается