Полицейские изъяли у двух калининградцев более килограмма марихуаны
Изменить размер текста:
В Зеленоградском районе задержали двух местных жителей за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-службе УМВД.
В ходе проведения обысков по местам жительства подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли свыше 1 килограмма марихуаны.
По фактам незаконного хранения наркотиков следственным отделом ОМВД России возбуждены уголовные дела, сейчас В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигурантов уголовных дел меры пресечения. Расследование продолжается