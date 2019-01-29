2019-01-29T10:24:44+03:00
Общество

Весной начнется капитальный ремонт ул. Киевской в Калининграде

Будет отремонтирован отрезок проезжей части и тротуаров - от проспекта Калинина (включая перекрёсток) до дома № 4 по ул. Киевской.
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Ремонт улицы Киевской начнется весной, капитально будет отремонтирован отрезок проезжей части и тротуаров - от проспекта Калинина (включая перекрёсток) до дома № 4 по ул. Киевской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Всего будет обновлено 630 метров проезжей части с тротуарами, проектная документация сейчас проходит проверку.

- Улица Киевская – одна из ведущих дорожных артерий Московского района. Поэтому важно учесть много факторов – таких как организация объезда, перенаправление маршрутов общественного транспорта, демонтаж части трамвайных путей. Предстоит обустроить и стоянку троллейбусов в районе Южного вокзала. Для этого нужно не только выделить место, но и перенести опоры электрических линий, оборудовать диспетчерский пункт, ограждение и туалеты для водителей, - отметил глава Калининграда Алексей Силанов.

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