В Калининграде задержали жителя Астрахани за дачу взятки полицейскому

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-29T10:35:09+03:00

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В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Астрахани, мужчина подозревается в даче взятки, сообащет пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина лично передал начальнику уголовного розыска Ленинградского района взятку в 23,4 тыс рублей и 20 евро. Взамен мужчина просил не возбуждать в отношении него уголовное дело за сбыт фальшивых антикварных монет. Полицейский от взятки отказался, при передаче денег подозреваемого задержали.

Сейчас уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.