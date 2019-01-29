2019-01-29T10:35:09+03:00
Общество

В Калининграде задержали жителя Астрахани за дачу взятки полицейскому

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Астрахани, мужчина подозревается в даче взятки, сообащет пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина лично передал начальнику уголовного розыска Ленинградского района взятку в 23,4 тыс рублей и 20 евро. Взамен мужчина просил не возбуждать в отношении него уголовное дело за сбыт фальшивых антикварных монет. Полицейский от взятки отказался, при передаче денег подозреваемого задержали.

Сейчас уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

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