В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах не будет света и воды

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-29T10:34:22+03:00

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В Калининграде в течение дня без света останутся дома на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов электричества не будет на ул. Чайковского 29,31,38,40, ул. Репина 17, ул. Корсакова 9,11,15,16,16а,17, ул. Кирова 25,27, ул. Лесопарковая 15, пер. Лесопарковый 1,3,9а.

С 13.30 до 18 часов будет отключено электричество на ул. Кирова 24,28 (СОШ № 49),29-39,41-47,49-55,57-63,65-71, ул. Чайковского 42-44, ул. Г. Димитрова 41, ул. Репина 46-50,52, ул. Горького 103-107,113, ул. Сибирякова 7,13.

До 17 часов не будет холодной воды на ул. Горького 124-126,140-146,148, ул. Верещагина 2,4,6, ул. Балтийская 1-3.