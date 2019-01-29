Студентка из Калининграда стала победительницей Всероссийской универсиады по русскому языку

СЕГОДНЯ 10:42 2019-01-29T10:42:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Итоги первой всероссийской универсиады по русскому языку «Великий, могучий!», подвели в здании Общественной палаты РФ. Победительницей заочного тура и призером финального этапа стала студентка II курса Института гуманитарных наук БФУ имени Канта Александра Рингите.

Как сообщает пресс-служба БФУ, с небольшим перевесом в баллах выиграла сборная команда студентов Казанского федерального университета, нашего БФУ, Национально-исследовательского Нижегородского государственного университета.

Команды решали лингвистические задачи, составляли мотивационный текст. Оценивало их работу жюри, состоявшее из преподавателей московских вузов.

После выполнения конкурсных заданий и подсчета баллов прошло награждение победителей дистанционного и очного туров Универсиады. Среди них была и Александра Рингите.