Студентка из Калининграда стала победительницей Всероссийской универсиады по русскому языку
Итоги первой всероссийской универсиады по русскому языку «Великий, могучий!», подвели в здании Общественной палаты РФ. Победительницей заочного тура и призером финального этапа стала студентка II курса Института гуманитарных наук БФУ имени Канта Александра Рингите.
Как сообщает пресс-служба БФУ, с небольшим перевесом в баллах выиграла сборная команда студентов Казанского федерального университета, нашего БФУ, Национально-исследовательского Нижегородского государственного университета.
Команды решали лингвистические задачи, составляли мотивационный текст. Оценивало их работу жюри, состоявшее из преподавателей московских вузов.
После выполнения конкурсных заданий и подсчета баллов прошло награждение победителей дистанционного и очного туров Универсиады. Среди них была и Александра Рингите.