2019-01-29T10:42:09+03:00
Наука

Студентка из Калининграда стала победительницей Всероссийской универсиады по русскому языку

Девушку наградили в здании Общественной палаты РФ
Александр КАТЕРУША
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Итоги первой всероссийской универсиады по русскому языку «Великий, могучий!», подвели в здании Общественной палаты РФ. Победительницей заочного тура и призером финального этапа стала студентка II курса Института гуманитарных наук БФУ имени Канта Александра Рингите.

Как сообщает пресс-служба БФУ, с небольшим перевесом в баллах выиграла сборная команда студентов Казанского федерального университета, нашего БФУ, Национально-исследовательского Нижегородского государственного университета.

Команды решали лингвистические задачи, составляли мотивационный текст. Оценивало их работу жюри, состоявшее из преподавателей московских вузов.

После выполнения конкурсных заданий и подсчета баллов прошло награждение победителей дистанционного и очного туров Универсиады. Среди них была и Александра Рингите.

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