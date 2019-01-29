Калининградская область вошла в топ-20 популярных у туристов регионов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-29T10:46:54+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг популярных у туристов городов и регионов России по итогам 2018 года. Рейтинг был составлен по результатам анализа статистики внутреннего и въездного туризма.

В топ-20 популярных туристических направлений России в прошлом году вошли Москва (более 23,5 млн туристов), Краснодарский край (более 17 млн туристов), Подмосковье (15 млн), Санкт-Петербург (8,5 млн), Крым (6,8 млн), Приморье (более 5 млн), Владимирская область (более 5 млн), Ярославская область (3,8 млн), Татарстан (3,4 млн), Тюменская область (3,1 млн), Ленинградская область (3 млн), Вологодская область (2,9 млн), Башкирия (более 2,5 млн), Калужская область (более 2,5 млн), Алтайский край (2,2 млн), Астраханская область (2,1 млн), Республика Горный Алтай (2,1 млн), Иркутская область (более 1,6 млн), Калининградская область (более 1,5 млн) и Ставропольский край (1,5 млн).