В Музей Мирового океана Водолеев и Рыб пустят бесплатно
Достаточно будет предъявить в кассе паспорт
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский Музей Мирового океана объявил о запуске акции для представителей водных знаков зодиака, которым совсем не придется платить за вход на выставки.
Как сообщает пресс-служба музея, для Водолеев с 1 по 28 февраля будет свободным вход в экспозицию «Глубина», где выставлен скелет кашалота и серого кита, глубоководный аппарат «Мир-1» и гигантский кальмар.
С 1 по 31 марта по такой же схеме бесплатно пустят Рыб – калининградцы, родившиеся под этим знаком, смогут побывать в зале с аквариумами.
Чтобы пройти в музей бесплатно, кассиру достаточно предъявить документ, где указана дата рождения.