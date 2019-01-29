2019-01-29T10:47:54+03:00
Звезды

В Музей Мирового океана Водолеев и Рыб пустят бесплатно

Достаточно будет предъявить в кассе паспорт
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский Музей Мирового океана объявил о запуске акции для представителей водных знаков зодиака, которым совсем не придется платить за вход на выставки.

Как сообщает пресс-служба музея, для Водолеев с 1 по 28 февраля будет свободным вход в экспозицию «Глубина», где выставлен скелет кашалота и серого кита, глубоководный аппарат «Мир-1» и гигантский кальмар.

С 1 по 31 марта по такой же схеме бесплатно пустят Рыб – калининградцы, родившиеся под этим знаком, смогут побывать в зале с аквариумами.

Чтобы пройти в музей бесплатно, кассиру достаточно предъявить документ, где указана дата рождения.

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