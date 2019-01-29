Калининградец получил страховку за ДТП, в которое не попадал

СЕГОДНЯ 10:51 2019-01-29T10:51:28+03:00

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В офис одной из страховых компаний Калининграда явился некий мужчина, который сообщил, что попал в дорожно-транспортное происшествие на своем застрахованном автомобиле и желал бы получить полагающуюся в таких случаях денежную компенсацию. Страховщики изучили представленные клиентом документы, подтверждающие факт ДТП, оценили повреждения машины и выплатили ее владельцу 52 500 рублей.

Казалось бы, вопрос закрыт. Но директора компании не оставляло ощущение, что его где-то только что нагло обманули. Поэтому он отправился в полицию и попросил проверить информацию о пресловутой дорожной аварии.

- Сотрудники ОМВД России по Ленинградскому району еще раз осуществили проверку документов и технического состояния автомобиля, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ. - В результате выяснилось, что повреждения, указанные подозреваемым, не были получены в результате дорожно-транспортного происшествия.

В общем, теперь мошеннику грозит вплоть до двух следующих лет передвигаться исключительно пешком и в пределах строго ограниченного пространства. А если еще и деньги удастся вернуть, страховщики будут чувствовать себя полностью удовлетворенными.