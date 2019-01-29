2019-01-29T10:56:30+03:00
Здоровье

Калининградка «привезла» из Вьетнама лихорадку Денге

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Жительница Калининграда заразилась Лихорадкой Денге во время отдыха во Вьетнаме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Завозной случай лихорадки зарегистрирован в конце 2018 года. Женщина в течение 10 дней находилась на отдыхе в Юго-Восточной Азии.

- Во время отдыха туристка отмечала укусы комарами. Первые признаки заболевания начали проявляться перед вылетом в Россию. По прилету в Калининград из-за ухудшения общего состояния здоровья, повышения температуры тела до 41 градуса, обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована в инфекционную больницу.

После лабораторного обследования установлен диагноз «Лихорадка Денге», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Источником инфекции служат больной человек, обезьяны и, возможно, летучие мыши, а человеку инфекция передается комарами Aedes aegypti.

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