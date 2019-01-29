Калининградская бизнесвумен получила срок за торговлю «левым» алкоголем и табаком

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-29T11:14:30+03:00

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В Багратионовске местная бизнесвумен получила срок за торговлю безакцизным алкоголем и табаком.

Немаркированные бухло и курево на сумму свыше 17 миллионов рублей хранились в хлипком сарайчике на территории городка. Нередко там же и продавались. Представ перед судом, женщина взмолилась: «Меня несчастную, торговку частную, ты пожалей!» И попросила рассмотреть ее уголовное дело в особом порядке, то бищь, без проведения судебного следствия. А это железная гарантия того, что предусмотренный соответствующей статьей УК РФ срок изрядно скостят.

В итоге так и вышло. Подсудимой было назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы. Не пугайтесь - с аналогичным испытательным сроком. Так что, реальной потерей можно считать разве что одновременно наложенный судом штраф в размере 400 тысяч рублей.

Ну а изъятый товар постановлено уничтожить. Бульдозером.

ИСТОЧНИК KP.RU