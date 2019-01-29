С начала года в Калининградской области в ДТП погибли 11 человек

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-29T11:38:03+03:00

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С 1 по 28 января в Калининградской области произошло 68 ДТП с пострадавшими. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве рассказал представитель ГИБДД Алексей Веревкин.

По его словам, в дорожно-транспортных происшествиях погибли 11 человек, 82 человека получили травмы различной степени тяжести.

Также в этих ДТП ранения получили 13 детей.

На прошлой неделе в регионе зарегистрировано 14 ДТП, в которых один человек погиб и 19 получили ранения. Также сотрудники ГИБДД оформили 232 ДТП без пострадавших

ИСТОЧНИК KP.RU