Спортсмена из Калининграда назвали самым ценным игроком матча Ассоциации студенческого баскетбола

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-29T12:01:41+03:00

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В Великом Новгороде провели юбилейный ежегодный «Матч всех звезд» национальной Ассоциации студенческого баскетбола. В состав сборной «Запад» второй раз в истории был вызван капитан и лидер сборной БФУ им. Канта Даниил Плужников.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, он провел на площадке 14 минут игрового времени, но успел заработать 15 очков, оформив девять подборов, три голевые передачи, два перехвата и один блокшот. Это позволило ему получить титул самого ценного игрока матча.

В минспорта отметили, что в матче принял участие и другой наш земляк, уроженец Гусева - Станислав Шаров, ныне выступающий в составе сборной Московской государственной академии физкультуры.

Оба баскетболиста в прошлом сезоне отличились на международном уровне — Даниил выиграл со студенческой сборной России по классическому баскетболу турнир в Южной Корее, а Станислав победил с россиянами на кубке мира по уличному баскетболу FIBA 3x3 в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU