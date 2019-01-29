Калининградец избил палкой мужчину, обматерившего его жену

СЕГОДНЯ 12:06 2019-01-29T12:06:25+03:00

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В Гвардейске на одной из улиц не смогли разойтись мирно двое жителей городка. Спустя немного времени об этом узнали местные полицейские: когда в дежурную часть МО МВД явился 25-летний гвардеец и сообщил, что его избили.

Прибывшая по названному потерпевшему адресу следственно-оперативная группа восстановила картину преступления. Причиной, как это нередко бывает, стала женщина. Точнее, супруга 20-летнего подозреваемого, в адрес которой избитый горожанин, как выяснилось, отпустил несколько нецензурных выражений. Муж заступился за жену самым решительным образом, с помощью увесистой палки напомнив оскорбителю, что тот находится не в интеренете, а в реале. Полученные несколько ударов по голове медики расценили как легкий вред здоровью.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело с перспективой двухлетней отсидки для виновного.

ИСТОЧНИК KP.RU