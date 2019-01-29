Долги калининградцев за тепло снизились на 75 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:15 2019-01-29T12:15:58+03:00

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Отопительный сезон в Калининградской области проходит в штатном режиме, все возникающие проблемы устраняются в оперативном порядке. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве рассказала замминистра строительства и ЖКХ Людмила Пильтихина.

- По состоянию на 25 января, в области создан нормативный запас топлива, в наличие имеется уголь и мазут для бесперебойной работы теплоисточников, - сказала она.

Дебиторская задолженность за топливно-энергетические ресурсы составляет свыше 1,5 млрд рублей, из них долги населения – 1 млрд 190 млн рублей.

- Долги населения за прошедший период снизились на 75 млн рублей, но главы все равно должны держать вопрос задолженности на контроле, потому что у нас через неделю наступает срок оплаты поставок угля, и там будут большие суммы, - отметила замминистра строительства и ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU