Алиханов поручил чиновникам изучить опыт регионов РФ по предоставлению льгот на вывоз мусора
.Фото: Иван МАРКОВ
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Губернатор Антон Алиханов поручил изучить опыт субъектов РФ по предоставлению льгот на оплату услуг по вывозу мусора. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании в правительстве во вторник, 29 января.
По его словам, речь идет о многодетных семьях и «других незащищенных категорий граждан».
- Понятно, что это будут выпадающие доходы регионального оператора и т.д., но мне нужно понять, сколько это, - сказал губернатор.
Также Алиханов предложил «погрузить» эти льготы в проект «Социального кодекса», который сейчас обсуждается на различных общественных площадках.
ИСТОЧНИК KP.RU