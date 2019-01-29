Алиханов поручил чиновникам изучить опыт регионов РФ по предоставлению льгот на вывоз мусора

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-29T12:25:04+03:00

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Губернатор Антон Алиханов поручил изучить опыт субъектов РФ по предоставлению льгот на оплату услуг по вывозу мусора. Об этом глава региона сообщил на оперативном совещании в правительстве во вторник, 29 января.

По его словам, речь идет о многодетных семьях и «других незащищенных категорий граждан».

- Понятно, что это будут выпадающие доходы регионального оператора и т.д., но мне нужно понять, сколько это, - сказал губернатор.

Также Алиханов предложил «погрузить» эти льготы в проект «Социального кодекса», который сейчас обсуждается на различных общественных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU