В январе в Калининградской области произошло 5 убийств и 13 грабежей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-29T12:36:39+03:00

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С начала 2019 года на территории Калининградской области было совершено 221 тяжкое и особо тяжкое преступление, из них в дежурные сутки было раскрыто 158 преступлений. Об этом на правительственной «оперативке» во вторник, 29 января, рассказал представитель регионального УМВД.

В частности, с 1 по 28 января в области произошло 5 убийств, все они были раскрыты, а также 12 грабежей, из которых было раскрыто 10 преступлений.

Также зарегистрировано 13 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, все преступления, по словам представителя УМВД, были раскрыты. Были раскрыты и 25 квартирных краж и 53-х.

ИСТОЧНИК KP.RU