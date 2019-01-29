В Немане арестовали подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера

СЕГОДНЯ 13:25 2019-01-29T13:25:14+03:00

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В Немане взяли под стражу двух мужчин, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Как ранее писала "Комсомолка",63-летнего избитого мужчину обнаружили пожарные в сгоревшей квартире на улице Красноармейской днем 22 января. Пострадавший скончался до приезда медиков, делом занялись следователи, которые восстановили картину произошедшего.

По версии следствия, накануне компания мужчин и женщин распивали спиртное в квартире потерпевшего. В процессе застолья в ходе возникшей ссоры мужчины нанесли хозяину квартиры несколько ударов топором в область головы, а затем один из них поджег диван, чтобы скрыть следы преступления.

Суд арестовал подозреваемых до 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU