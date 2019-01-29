2019-01-29T13:37:49+03:00
Происшествия

Гостья калининградца украла его смартфон стоимостью 90 тысяч рублей

Дорогостоящий гаджет пропал после веселой вечеринки в квартире жителя города
Игорь ОРЕХОВ
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Калининградец нашел в календаре какой-то повод («День Парижской коммуны впустую прошел»(с)) и пригласил к себе домой немного попьянствовать компанию приятелей и приятельниц. А проводив гостей, обнаружил, что вместе с ними незаметно ушел его смартфон цены немалой – 90 тысяч рублей. Понятное дело, пришлось срочно бежать в полицию!

Правоохранители откатали «пальчики», отработали круг подозреваемых и вычислили, что дорогостоящий гаджет тиснула ранее уже судимая 39-летняя горожанка. Мадам сушит сухари в ожидании очередного «пятерика», а чересчур гостеприимный мужчина прослушивает незабвенный хит отечественной рок-группы «Если ты пьешь с ворами – опасайся за свой кошелек».

Ну, или в духе времени – за любимый смартфон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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