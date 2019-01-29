Жители Советска названы самыми злостными неплательщиками за электричество

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-29T14:02:49+03:00

Изменить размер текста: A A

«Янтарьэнергосбыт» составил антирейтинг муниципалитетов, в которых проживают самые злостные неплательщики за электроэнергию. Сбытовая компания при составлении рейтинга учитывала задолженность за электричество на один лицевой счет.

Самую низкую платежную дисциплину демонстрирует Советск. В муниципалитете долг на один лицевой счет составляет 1657 рублей. Также Советск лидирует по общему объему просроченной задолженности, которая составляет 25,5 млн рублей.

Ненамного меньше задолженность жителей Неманского городского округа, в котором задолженность на один лицевой счет составила 1332,01 руб., просроченная задолженность округа составляет 10,1 млн руб.

На третьем месте «антирейтинга» сбытовой компании расположился Славский городской округ – здесь задолженность на лицевой счет составила 1100 руб.

Всего на начало года просроченная задолженность жителей Калининградской области составила 305,3 млн руб. За год задолженность уменьшилась на 137 млн руб., однако, сумма задолженности остается значительной, сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

ИСТОЧНИК KP.RU