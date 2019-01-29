В Балтийске откроется бесплатная выставка открыток с видами Пиллау XIX–ХХ веков

СЕГОДНЯ 14:25 2019-01-29T14:25:15+03:00

Почтовые карточки и живописные полотна покажут в библиотеке Белинского

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Библиотека имени Белинского в Балтийске готовится принять интересный выставочный проект. В рамках презентации книги-альбома Александры Макаревич «Морской город Пиллау: почтовые открытки и фотографии с видами города конца XIX – первой половины ХХ века», которая вышла в свет в октябре 2018 года, пройдет выставка открыток.

Как рассказали организаторы, будут представлены подлинники почтовых карточек с видами старого Пиллау из собрания музейщика, коллекционера, специалиста по военной истории региона Дениса Дунаевского.

Кроме того запланирована персональная выставка художественных работ Александры Макаревич, на которой представят серию работ «Двери Восточной Пруссии».

Посетителей ждут 8 февраля в 16:00 (Балтийск, улица, Сенявина, 12).

Вход на мероприятие свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU